Calciomercato Parma | Pecchia chiede un centrocampista | occhi in casa Napoli

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilè reduce da una stagione tutto sommato positiva, conclusa con la sconfitta ai playoff contro il più quotato Cagliari. La società ducale è già al lavoro sulper completare l’organico a disposizione di mistere tentare l’assalto alla Serie A anche nella prossima stagione. I gialloblù sono alla caccia delle giuste occasioni e puntano a rinforzare tutti i reparti per essere maggiormente competitivi. Una delle priorità è quella di puntellare il centrocampo e, sotto quest’ottica, nelle ultime ore è in crescita l’interesse verso un giocatore del, spesa in: Gaetano nel mirino Ildelnon è ancora decollato, ma si prepara ad ...

Commenta per primo Si muove anche il mercato in entrata dell'Empoli. Alberto Grassi , mediano classe '95, si trasferisce a titolo definitivo dalper 2,5 milioni più bonus.Il pentolone è la nuova rubrica di Sportparma.com per riepilogare le principali notizie didell'estate 2023 che riguardano il. Una bussola per orientarsi nella giungla del. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, ilsarebbe interessato ad ...Napoli - Gianluca Gaetano via dal Napoli Ilprogramma una sessione di mercato con l'intenzione di mettere a disposizione di Pecchia una rosa in grado di lottare per la promozione ...

Il Parma ha il sì di Partipilo e adesso aspetta la Ternana ParmaToday

Il pentolone è la nuova rubrica di Sportparma.com per riepilogare le principali notizie di calciomercato dell’estate 2023 che riguardano il Parma. Una bussola per orientarsi nella giungla del calciome ...Alberto Rugolotto, al microfono del sito della Gazzetta, annuncia la prima puntata di Calcio & Calcio Estate su 12 Tv Parma. Stasera in studio Luca Ampollini, ma anche Carlo Chiesa e Stefano Frigeri.