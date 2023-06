Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola | occasione in difesa

Che la lunga estate delabbia inizio. Quella fatta di nomi, suggestioni, sorprese, colpi di scena, occasioni. ... Anche ilnegli ultimi giorni è apparso interessato dal centrocampista ...Pioli chiama Chukwueze: ilinsiste Ilperò guarda anche in altri ruoli e insiste per arrivare a Samuel Chukwueze , esterno destro offensivo del Villarreal . Il nigeriano classe 1999 piace ...... Sportiello è un nuovo calciatore del. Due arrivi a costo zero per Mourinho. Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE -, NEWS E TRATTATIVE LIVE CRISTIAN VOLPATO al ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: l'Inter chiude per Frattesi coi soldi di Brozovic. Milan e Juve, colpi sulle ali Sport Fanpage

Con la cessione di Tonali, i rossoneri stanno già provvedendo al sostituto visto che il club di Scaroni riceverà per l'ex Brescia una somma superiore a 75 milioni di euro. A Pioli non dispiacerebbe un ...A ore l'incontro tra l'Inter e lo United per la cessione di Onana. Se il camerunese passerà ai Red Devils (servono almeno 50 milioni più bonus), i nerazzurri pensano all'accoppiata tra l'ucraino dello ...