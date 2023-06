Calciomercato Milan – Quante cessioni in programma | la situazione

Il primo luglio prende ufficialmente il via ilestivo 2023. Tante le questioni in ballo: le possibili cessioni di Osimhen e Milinkovic - Savic per Napoli e Lazio, il derby trae Inter per Frattesi, il destino di Chiesa e ...... Juve econtinuano la caccia ai rinforzi tra centrocampo e attacco. I nomi restano i soliti, ... Diretta Mercato -.itEcco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per ...Occhio alle mosse delle big, con ila caccia di un centrocampista, la Juventus che aspetta una risposta da Giuntoli e l'Inter che deve prima incassare per poi provare a tenere Lukaku. Sfoglia ...

Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola: occasione in difesa Pianeta Milan

Nicolò Zaniolo è pronto all'ennesimo ribaltone della sua carriera e prepara il ritorno nel nostro campionato. Non c'è solo la Juve ...Paolo Bertolucci, in esclusiva per Fanpage.it, ha parlato del momento di Sinner e Berrettini in vista di Wimbledon, soffermandosi anche sul ...