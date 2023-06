Calciomercato Milan – Musah accordo stipendio | la richiesta del Valencia

- Icardi: il punto della situazioneE' vero che al momento i rossoneri non pensano al giocatore: il nome in prima fila è quello di Alvaro Morata, di cui vi abbiamo parlato su.it, ...... sbloccando ildell'Inter. Intanto ieri l'addio di D'Ambrosio ai tifosi,per via della decisione del club di non rinnovare. Giornata nche di visite: ilaccoglie Loftus - Cheek . ...Che la lunga estate delabbia inizio. Quella fatta di nomi, suggestioni, sorprese, colpi di scena, occasioni. ... Anche ilnegli ultimi giorni è apparso interessato dal centrocampista ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: l'Inter chiude per Frattesi coi soldi di Brozovic. Milan e Juve, colpi sulle ali Sport Fanpage

L’argentino sarebbe ben felice di far ritorno a Milano: ecco come stanno le cose in questo momento. Il punto della situazione Mauro Icardi in Serie A. L’attaccante dopo una stagione positiva con la ma ...La ricerca del centravanti continua per il Milan, dopo che Marcu Thuram si è accasato sull'altra sponda del Naviglio. Oggi Tuttosport dedica il suo approfondimento ...