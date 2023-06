Calciomercato Milan – Mirante e Brescianini vicini al rinnovo

, gli affari di oggi: Kim al Bayern è questione di giorni, Bastoni vicino al rinnovo.: tutto su Musah L'Inter intascherà 23 milioni di euro, cifra che sarà utilizzata per ...Forse avrebbe offerto aluna soluzione per Tonali. Forse priva (dall'addio di Pirlo) di un regista, si sarebbe mossa per tempo per Gundogan (finito al Barcellona ). E forse Brozovic lo avrebbe, ......se paragonata alle cifre esorbitanti soprattutto della Premier che infatti in questo... ma anche Inter,e il Napoli campione in carica, maggiormente negli orari giornalieri, le 12.

Calciomercato: ultime notizie di oggi 30 giugno 2023 in diretta live Virgilio Sport

Tuttosport oggi ha parlato del possibile nuovo attaccante del Milan. Il nome di Gianluca Scamacca è sempre valido, ma la pista sembra complessa: il West Ham vuole monetizzare con la ...Ante Rebic non rientra più nei piani del Milan. L'attaccante croato ha deluso con le sue ultime prestazioni, in più l'alto stipendio di 3,5 milioni ha fatto propendere ...