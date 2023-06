Calciomercato Milan – Manovre in mediana | al lavoro per Musah e Reijnders

LA VOLONTÀ DI PULISIC - Classe 1998, a 24 anni l'ex - Borussia Dortmund rappresenta il profilo ideale per il nuovo corso dele, anche per questo, c'è fiducia per la chiusura dell'affare. La ...Possibile tripla operazione in uscitaIlsi muove anche in uscita. Stamane in sede è avvenuto ... Frattesi (LaPresse) -.itAlla società del presidente Stirpe potrebbe interessare anche ...Luis Enrique © LaPresse -.itLuis Enrique vorrà di certo armonizzare maggiormente la ... Ma occhio alle tante piste italiane su di lui (Juventus,, Roma).

Milan, la prima scelta per l'attacco è Alvaro Morata Milan News

Marco Conterio nel suo editoriale su TMW ha fatto il punto sul mercato estivo che inizierà ufficialmente domani primo luglio: " Sarà il calciomercato del Napoli, che dovrà resistere agli assalti per i ...Incontro nella sede rossonera tra la dirigenza del club di Cardinale e Beppe Riso. Possibile tripla operazione in uscita Il Milan si muove anche in uscita. Stamane in sede è avvenuto un incontro con B ...