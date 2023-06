Calciomercato Milan – Diversi club di Serie A interessati a Daniel Maldini

Commenta per primo Pascal Jansen , allenatore dell'AZ Alkmaar, ha commentato così a ESPN Olanda l'interesse delper Tijjani Reijnders : 'Le voci di mercato sui miei giocatori più importanti Non ho ancora visto nessuna fumata bianca uscire dall'ufficio di Max Huiberts, quindi vediamo cosa succederà. La ......dai giallorossi a titolo definitivo.18.12 -, c'è fiducia per la chiusura dall'affare Pulisic, che ha già detto sì alla proposta dei rossoneri. Secondo quanto raccolto da.it, la ...Ragion per cui, ilsta valutando se concedere una seconda chance al classe 2001 od optare per una soluzione in prestito per non disperdere ulteriormente l'investimento sostenuto poco meno di un ...

Calciomercato, ultime news in diretta: Inter-Al Nassr, trattativa riaperta per Brozovic. Giuntoli lascia il Napoli, ora la Juve Fanpage.it

Adriano Galliani ha parlato di Silvio Berlusconi dal Grand Hotel di Rimini, nel corso dell'evento che ha aperto la nuova sessione di calciomercato. L'attuale amministratore delegato del Monza ha infat ...Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che ha parlato ai media presenti a margine dell'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato a Rimini. Ci ...