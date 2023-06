Calciomercato LIVE | affari e trattative | Szoboszlai al Liverpool | il Barcellona svincola Umtiti

di Bernardo Cianfrocca, NEWS E TRATTATIVELA CESSIONE Si attendono solo le visite mediche, poi Brozovic sarà ufficialmente ceduto all'Al Nassr per 23 milioni di euro. Al giocatore ...Sicure novità diin arrivo nel corso della prossima settimana per la tifoseria di una Juventus che sta cambiando pelle. Ormai da qualche tempo a questa parte è il mercato a tenere banco per tutte le ...Juventus, sfuma definitivamente l'obiettivo bianconero: accordo trovato con il club in cui è cresciuto. Ne avrà parecchio lavoro da fare, Cristiano Giuntoli. L'ormai ex direttore ...

LIVE calciomercato: Atalanta, c'è Kolasinac. Lecce: ecco Pongracic. Il Chelsea prende Jackson La Gazzetta dello Sport

Il giornalista ha fatto il punto sulla cessione del calciatore all'Al-Nassr e sulla possibilità di arrivare al centrocampista italiano L'Inter è infastidita per… Leggi ...Rossoneri vicini a spuntarla nel testa a testa coi rivali nerazzurri, altro passo avanti in direzione del talentoso centrocampista statunitense di provenienza Liga ...