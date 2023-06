Calciomercato | l’Al-Nassr abbassa l’offerta per Brozovic | trattativa in stand-by

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nuovi colpi di scena nellaper Marcelotra l’Inter e la squadra saudita delin questa sessione di. Dopo i primi tentennamenti del calciatore croato, che ieri aveva accettato un ingaggio di 100 milioni in tre anni, ora i problemi sembrano arrivare dall’accordo tra le due società. Il club arabo pare avertoalla società interista, passando da 23 a circa 13 milioni di euro più bonus. L’Inter ha così bloccato l’operazione, che ora rimane in-by, in attesa di nuovi contatti tra le parti. SportFace.

