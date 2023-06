Calciomercato | Kondogbia è un nuovo giocatore del Marsiglia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Geoffreyè undel. L’ex centrocampista dell’Atletico Madrid vola in Francia per approdare a uno dei top team della Ligue 1, la scorsa stagione terzo dietro al Lens e al Psg. Ad annunciarlo il club francese sul proprio profilo Twitter. ???????? ????????? est olympien ! Le milieu de terrain est ?? ????????? ?????? de l’#OdysséeMASSALIA 23/24 pic.twitter.com/jZL6MO8cfg — Olympique de Marseille (@OM Officiel) June 30, 2023 SportFace.

Commenta per primo L'Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Madrid del centrocampista classe '93 Geoffrey. Il costo dell'operazione si aggira sugli 8 milioni di euro.22 Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà ...l'Atletico Madrid per l'acquisto del centrocampista classe '93 Geoffrey...2023 - 06 - 28 16:15:12 Marsiglia, vicinoGeoffreymolto vicino al Marsiglia. ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...

Marsiglia, UFFICIALE: colpo Kondogbia | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'Olympique Marsiglia ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Madrid del centrocampista classe '93 Geoffrey Kondogbia. Il costo dell'operazione si aggira sugli 8 milioni di euro ...Le notizie di calciomercato del giorno. L'Arsenal offre 105 milioni per Rice, l'Arabia punta a Verratti e Cavani.