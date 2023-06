Calciomercato | Giuntoli alla Juve | ore decisive De Laurentiis non lo molla

(LaPresse) -.itNel frattempo il team mercato bianconero sta cercando di chiudere le cessioni degli esuberi per provare ad arrivare magari a Milinkovic - Savic. McKennie, Arthur ...arriva Forse. Ma De Prepotentiis vorrebbe ammollare alla Juve (in sopra - mercato) anche un suo esubero. Si è patteggiato Si pretenda di sapere subito (non quando lo deciderà Ceferin) se ...La sessione estiva diè già impostata e riserva, ogni giorno, una sorpresa . Trattative, affari fatti e rumors di venerdì 30 giugno 2023. Atteso per oggi anche il summit per Onana ...

Clamoroso Giuntoli-Juve, decisione presa: salta tutto CalcioMercato.it

Cristiano Giuntoli è in rottura aperta con il Napoli. Il DS oggi sarà a Rimini. L'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Oggi, salvo imprevisti dell’ultima ora, Giuntoli è atteso a Rimini per il ...Oggi scade il termine per depositare il contratto di Giuntoli per la Juventus e De Laurentiis non lo ha liberato: possibile rinvio al 2024 ...