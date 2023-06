Calciomercato Cosenza | focus sull’attaccante | due nomi forti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una seconda salvezza sul gong, nell’ultima sfida da forche caudine che la compagine calabrese ha disputato in questo campionato cadetto. È il secondo anno consecutivo che i lupi rossoblù giocano, vincendo, i playout di Serie B mantenendo la seconda categoria calcistica italiana facendo esplodere di gioia un popolo intero. L’obiettivo del prossimo anno è abbastanza chiaro: centrare la permanenza senza troppi patemi d’animo. Per costruire un torneo piuttosto tranquillo, il nuovo allenatore Fabio Caserta dovrà contare sui gol degli attaccanti: ecco cosa si muove neldelin vista dell’apertura ufficiale., piacciono Tutino e La Mantia Alla ricerca di reti, importanti, per cercare di arrivare a una salvezza molto più tranquilla rispetto agli ultimi due campionato cadetti. ...