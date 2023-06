Calciomercato | Chelsea Ziyech non supera visite mediche con Al - Nassr

Sfuma il trasferimento dell'ex Ajax LONDRA (INGHILTERRA) - Sfuma il passaggio di Hakim Ziyech dalall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dove sta per approdare anche Marcelo Brozovic. Secondo i media inglesi, l'ex Ajax non avrebbe superato le visite mediche. - foto LivePhotoSport - . glb/red ...Commenta per primo Dopo un lungo inseguimento, il Milan si è assicurato Ruben Loftus - Cheek, centrocampista ormai ex. Pupillo di Sarri che lo aveva allenato a Stamford Bridge, l'inglese si va ad aggiungere a una speciale categoria: quella degli inglesi nella storia del club rossonero. Non sono tanti, 7 con ...Il Leicester ha richiesto il calciatore alin prestito , sottolineando l'opportunità di farlo giocare con continuità e fargli fare esperienza: Casadei che già negli ultimi sei mesi della ...

Accolte le richieste dell’Inter: pagano 100 milioni per Lautaro CalcioMercato.it

Sfuma il trasferimento dell'ex Ajax LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sfuma il passaggio di Hakim Ziyech dal Chelsea all'Al Nassr di ...Oggi arriverà il primo assegno per l'Inter. I rossi di Manchester hanno iniziato a negoziare per l’acquisto di André Onana ...