Calcio | Serie B; criticità su domande iscrizione Lecco e Reggina

Dei rilievi sono stati inviati anche al Siena per l'iscrizione allaC che avrebbe presentato invece una documentazione incompleta. . . 30 giugno 2023... con un comunicato, ha chiarito la sua posizione sul prossimo campionato diC. TRIESTINA - In merito agli ultimi rumors sulla Triestina, sull'iscrizione 'definita' problematica della ...Victor Osimhen continua a dimostrare il suo amore per il Napoli anche durante le vacanze. L'attaccante si trova attualmente a Lagos , in Nigeria , dove si sta dedicando esclusivamente ai suoi affetti ...

Giuntoli nuovo ds della Juventus, ci siamo: arriva la liberatoria di De Laurentiis la Repubblica

(UNWEB) Perugia. E’ Federica Cappelletti, giornalista perugina e vedova del mai dimenticato Paolo Rossi, bomber del Perugia Calcio e della Nazionale Italiana, il nuovo presidente della serie A del cal ...La Covisoc e la commissione infrastrutturale ha mandato dei rilievi a Reggina e Lecco, le cui domande di iscrizione al campionato di Serie B hanno presentato delle criticità. (ANSA) ...