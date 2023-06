Calcio | Serie A | il 5 luglio la presentazione del calendario 2023-2024

In merito al mercato del Milan, all'insegna dei possibili colpi in entrata, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Sabatino Durante, procuratore e intermediario sportivo. Partiamo da quando ...Questo il comunicato ufficiale del club grigio diC: "L'US Alessandria 1912 è lieta di ... dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo delle Nazionali di. A Rieti nella stagione 2018/...NAPOLI - Brutta disavventura per Piotr Zielinski , in attesa di capire se andrà in porto il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno o se lascerà Napoli dopo sette stagioni ( tra i ...

Calciomercato Juve: Arabia su Pogba, Zakaria avvicina Milinkovic Tuttosport

La Serie A prenderà il via il prossimo 20 agosto, mentre la chiusura del campionato è prevista per il 26 maggio 2024. E' quanto rende noto la Lega Serie A che ha fissato per mercoledì 27 settembre un ...Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – Mercoledì 5 luglio, alle 12, si terrà la diretta della presentazione del Calendario della Serie A Tim 2023/2024. Il programma, condotto dal volto di Dazn Giorgia Rossi, ...