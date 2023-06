Calcio | possibile ritorno di Morata in Serie A | per bookie è duello Milan-Roma per lo spagnolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 giugno 2023), 30 giu. - (Adnkronos) - Dopo quattro stagioni, divise in due fasi, e 59 gol con la maglia della Juventus, per Alvaro, centravanti in forza all'Atletico Madrid, potrebbe tornare d'attualità laA, con, entrambe alla ricerca di una nuova soluzione offensiva, pronte per undi mercato. Per gli esperti di Goldbet e Better è in pole position la formazione di Josè Mourinho, chiamato a fronteggiare il lungo stop di Tammy Abraham, offerta a quota 2, in leggero vantaggio sui rossoneri, dati a 2,25, che dopo l'addio di Ibrahimovic, cercano un nuovo punto di riferimento in grado di far respirare Olivier Giroud, reduce dall'ennesima stagione positiva ma ormai prossimo a compiere 37 anni.