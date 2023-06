Calcio | Nizza | Farioli è il nuovo allenatore

... Romain Molina, in un video su YouTube, di una mail che l'allora direttore sportivo del, ... Galtier ha sempre professato la sua idea dinel quale non sono i grandi giocatori a far vincere ...2023 - 06 - 30 17:02:40, sarà Farioli il nuovo allenatore Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del. Il tecnico italiano, dopo una grande stagione in Turchia, sbarca quindi in Ligue ...Infatti, John Valovic Galtier è stato interrogato per tutta la mattinata sulle osservazioni riportate dall'ex direttore sportivo delJulien Fournier , che in una mail indirizzata alla sua ...

TMW - Farioli al Nizza, ci siamo. Accordo raggiunto tra i francesi e l'italiano per un biennale TUTTO mercato WEB

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 30 giugno ...Non è stato una grande stagione per Galtier e il suo Paris Saint-Germain dal punto di vista sportivo, e ora per l’ allenatore le cose si stanno complicando anche dal punto di vista privato. Il mister, ...