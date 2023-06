' Essere il nuovo allenatore delè motivo di orgoglio , ci sono tutti i presupposti per fare grandi cose insieme. Serviranno duro lavoro e umiltà, non vedo l'ora di cominciare '. Queste le ...2023 - 06 - 30 17:02:40, sarà Farioli il nuovo allenatore Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del. Il tecnico italiano, dopo una grande stagione in Turchia, sbarca quindi in Ligue ...... Romain Molina, in un video su YouTube, di una mail che l'allora direttore sportivo del, ... Galtier ha sempre professato la sua idea dinel quale non sono i grandi giocatori a far vincere ...

Calcio: Nizza, Farioli è il nuovo allenatore - Civitavecchia Civonline

Il giovane tecnico toscano, reduce da esperienze in Turchia, è pronto. Quell'incrocio di destini con Pirlo... Lunedì 3 luglio comincerà la nuova avventura alla guida del Nizza che, considerando tutte ...Nizza, 30 giu. – (Adnkronos) – Francesco Farioli riparte dal Nizza. Dopo l’esperienza in Turchia, il 34enne allenatore italiano guiderà il club francese. Lo comunica il Nizza con un post sul suo profi ...