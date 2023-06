Calcio | nazionale australiano Mooy annuncia il ritiro

Il centrocampista dellaaustraliana e del Celtic Glasgow, Aaron Mooy, ha annunciato l'addio algiocato. 32 anni (57 presenze, 7 gol) è stato un pilastro dei Socceroos sin dal suo debutto nel 2012 ed ha ...Continua dunque l'assenza delladidel Bel Paese dalle Olimpiadi. L'ultima partecipazione fu a Pechino nel 2008.Contro l'Uruguay gli azzurrini di più non potevano fare, sembrava una partita di rugby più che di. Lamaggiore e l'Under 21 si son smarrite da tempo e questa non è una novità. No, ...

Italia Under 21: via Nicolato, si ripartirà da un ct in sintonia con Mancini - Sportmediaset Sport Mediaset

Il calcio italiano ha vissuto dei momenti epici nel corso di questa stagione quando tre squadre hanno raggiunto le finali delle tre principali coppe europee. Parliamo dell’Inter in Champions, la Roma ...Il centrocampista della nazionale australiana e del Celtic Glasgow, Aaron Mooy, ha annunciato l'addio al calcio giocato. (ANSA) ...