Calcio Napoli | trovato l’accordo | Giuntoli va alla Juve

Disavventura per Piotr Zielinski. Mentre si trovava in vacanza il calciatore polacco delha ricevuto una bruttissima sorpresa visto che i ladri hanno svaligiato la sua casa di Varcato. Il giocatore si trovava in vacanza in Costa Smeralda quando i ladri hanno fatto irruzione nella ...Del futuro del numero uno del club pugliese ha parlato il suo procuratore Graziano Battistini: " Se ildovesse mai essere interessato ci sarà modo di fare due chiacchiere . Per ora aspettiamo ...Insomma, tutto è pronto per una nuova stagione del massimo campionato italiano dove sarà caccia ai campioni d'Italia del. Come specificato nel comunicato, gli appassionati potranno vedere la ...

Napoli, via al casting per il dopo Giuntoli: De Laurentiis incontra Massara - Sportmediaset Sport Mediaset

Nel nuovo episodio del podcast di Diletta Leotta, la conduttrice intervista l’ex portiere di Milan e Napoli messa fuori gioco dalla Lucchese per la sua gravidanza.Nel nuovo episodio del podcast di Diletta Leotta, la conduttrice intervista l’ex portiere di Milan e Napoli messa fuori gioco dalla Lucchese per la sua gravidanza.