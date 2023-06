Calcio | Milan | pubblicato il secondo album rap di Leao

(Di venerdì 30 giugno 2023)per Rafael, che sotto lo pseudonimo di Way45 hail suo nuovo disco da rapper. 'My life in each verse' è il titolo della raccolta di brani, 17 in tutto, tra cui anche una ...

Commenta per primoe Inter davanti alla Juve . Il portale Zeelo ha condotto una ricerca sulle squadre dicon più tifosi nel mondo: il paese con il maggior numero di club nella top 15 è l'Inghilterra, con 6 ...Il portoghese delaveva pubblicato in precedenza l'album Beginning, capace di trovare un buon riscontro di pubblico. In entrambi i casi, i testi delle canzoni raccontano il percorso di crescita ...Stando a quanto rilancia il quotidiano iberico Mundo deportivo,e Valencia potrebbero chiudere per il trasferimento poco oltre i 20 milioni di euro. Il nazionale statunitense avrebbe già ...

Milan, sì a Morata: summit programmato per trattare Calciomercato.com

Secondo album per Rafael Leao, che sotto lo pseudonimo di Way45 ha pubblicato il suo nuovo disco da rapper. 'My life in each verse' è il titolo della raccolta di brani, 17 in tutto, tra cui anche una ...Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – L’allenatore della Primavera del Milan Ignazio Abate rinnova fino al 30 giugno 2024. Lo annuncia il club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale. “AC Milan è ...