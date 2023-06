"Deco mi dice che è un grande talento, stiamo cercando di chiudere - conferma- È un calciatore giovane, la Liga ci permette di fare delle operazioni per la prossima stagione, il ragazzo ha ......che peserà sul bilancio dei campioni di Spagna in carica e che porta il presidente Joana ... soddisfacendo sia la sua immensa voglia di competere ancora nelche conta sia la società ...Nelle scorse settimanesi è recato in Qatar per motivi legati alle sponsorizzazioni della società blaugrana.

Calcio: Laporta 'Ora l'Europa, rinnovo Xavi Prima rinforzare squadra' Tiscali

Dopo aver riportato il Barcellona sul trono di Spagna, Joan Laporta non si accontenta. Intervistato da "Tv3", il presidente blaugrana non ha dubbi sulla partecipazione alla prossima Champions dopo i ...Il Piacenza sembra aver trovato il portiere titolare per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da SerieD24.com, infatti, sembra che il club stia ultimando i dettagli per un nuovo accordo con C ...