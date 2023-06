Calcio | la Juve saluta Cuadrado dopo 8 anni in bianconero | ' grazie Panita'

È ufficialmente terminata la storia tra la Juventus e Juan Cuadrado . Il contratto dell'esterno colombiano, in scadenza oggi, non è infatti stato rinnovato. Il club bianconero ha voluto rendere ...Laricorda le giocate decisive di Cuadrado " Sono state otto annate di dribbling ubriacanti, giocate che stravolgono le partite e a volte anche le stagioni . Impossibile non pensare al gol nel ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

Plusvalenze "fenomeno sistematico": Juve penalizzata e applausi alla Roma Tuttosport

Juan Cuadrado lascia la Juventus dopo 8 stagioni alla fine del suo contratto. Il colombiano è alla ricerca di una squadra.Torino, 30 giu. – (Adnkronos) – Juan Cuadrado lascia la Juventus dopo 8 stagioni e il club bianconero lo ringrazia con una nota sul proprio sito ufficiale. “Grazie, Panita! 314 volte abbiamo combattut ...