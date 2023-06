Calcio | Inter Club saluta Skriniar ' Sei anni pieni di vittorie'

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Stagioni ricche di soddisfazioni con la conquista di tanti trofei". MILANO - E' il momento dei saluti, in casa, per il partente. "Sei stagioni ricche die di soddisfazioni: si ...

... che chiuderà la sua carriera con la maglia del Fenerbache, De Vrij in odore di rinnovo con l',... anche loro tentati con offerte non pareggiabili daleuropeo il cui fascino rimane però ...All'dall'estate 2017, Skriniar è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso di crescita del club, iniziato con il ritorno in Champions League del 2018 e coronato con la conquista ...molto irritata Questo intoppo ha irritato e non poco l'sia con l' Al - Nassr che con Brozovic per via delle sue esose richieste (alla firma nel caso otterrebbe anche un corposo bonus). Il ...

L'Al-Nassr abbassa l'offerta e Brozovic chiede la buonuscita: l'Inter furiosa blocca l'affare La Gazzetta dello Sport

Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – Si prospetta un’estate movimentata in casa Inter in chiave calciomercato, con la dirigenza che proverà a restituire una rosa ancora competitiva a Simone Inzaghi, per pr ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...