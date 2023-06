Cairo sentito dai pm quattro ore sulla foto di Berlusconi con il boss

ARTICOLI CORRELATI 29.06.2023 16:38FLASH - URBANETTOOGGI E' STATO ASCOLTATO PER BEN QUATTRO ORE DALLA PROCURA DI FIRENZE 1.QUATTRO ORE DAI PM ...Il presidente di Rcs Mediagroupcome persona informata sui fatti... che non hanno però avuto la possibilità di assistere all'interrogatorio: ciò perchéè stato ... Insieme al patron di La7, nella stessa giornata i pm Tescaroli e Turco avrebberoanche un ...

La7, Urbano Cairo sentito dai pm di Firenze sulla foto di Berlusconi ... Open

“Sarebbe il caso che la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, convocasse in audizione Urbano Cairo e Massimo Giletti, per chiarire le motivazioni che hanno portato l’editore, dalla ...Dopo Massimo Giletti, anche l'editore di La7 Urbano Cairo è stato ascoltato nei giorni scorsi dai pm di Firenze come persona informata sui fatti in merito ...