Cade in un crepaccio | morto un alpinista sul Monte Bianco

L'alpinista procedeva slegato lungo l'itinerario di rientro dalla salita al rifugio Gonella quando, probabilmente a causa di una distrazione dovuta alla fatica, non ha visto iled è ...Un alpinista è caduto in una monte del bivacco Eccles, nel massiccio del Monte Bianco. La cordata era composta da due persone: una è finita per alcuni metri nella fessura del ghiacciaio mentre l'altra è riuscita a non ...

Un alpinista francese è morto per le ferite riportate nella caduta in un crepaccio nel massiccio del Monte Bianco. L'incidente - avvenuto giovedì verso mezzogiorno ma la notizia è stata resa nota solo ...