(Di venerdì 30 giugno 2023) «La visibilità e il ruolo dell'ingegnersembrerebbero strumentalmente utilizzati in questa tragica vicenda. Più che deliberare di spendere i 138 milioni richiesti...

... imbuto con code nella strettoia intorno alla stazione di, interruzione della linea ferroviaria ... In particolare del suo "" discusso nei mesi scorsi: la predisposizione dell'asse casello ...... avvenuto domenica scorsa, nel corso del quale ilcon a bordo trentotto passeggeri ènella scarpata. I due extracomunitari sono fuggiti via, insieme ad altri, subito dopo il sinistro .Omicidio stradale colposo e lesioni plurime: queste le ipotesi di reato sulle quali indaga la Procura di Benevento che ha iscritto nel registro degli indagati l'autista delcon 36 passeggeri a bordo finito ieri mattina poco dopo le 3.30 in una scarpata dell' A16 Napoli - Canosa , tra i caselli irpini d i Vallata e Lacedonia , dopo aver evitato l'impatto con cinque ...

Bus precipitato sull'A16, la difesa in aula: «Castellucci non è responsabile» ilmattino.it

«La visibilità e il ruolo dell'ingegner Castellucci sembrerebbero strumentalmente utilizzati in questa tragica vicenda. Più che deliberare di spendere i 138 milioni ...Ricostruita la possibile dinamica dell'incidente mortale avvenuto lungo l'autostrada A16: il bus potrebbe aver ucciso il senegalese ...