Brozovic paga Frattesi | Sassuolo | dall’Inter non euro in più! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) Cedutoora l’affondo per Davide. Seppur con qualche giorno di ritardo, ora l’Inter ha fiducia di poter chiudere l’operazione. Ma non starà al gioco delA CONDIZIONI NERAZZURRE ? I 23 milioni che arriveranno dalla cessione di(vedi articolo), saranno esattamente reinvestiti per. Conguaglio più il cartellino di Samuele Mulattieri, l’Inter ha già il suo piano e da lì non vorrà spostarsi. Dunque, non starà al gioco del, che negli ultimi giorni ha alzato il prezzo del centrocampista fino a 40 milioni di. Oggi a Rimini il possibile appuntamento decisivo tra Beppe Marotta, Giovanni Carnevali e Beppe Riso. L’Inter conta inoltre sulla netta preferenza di, che non vede l’ora di sbarcare a ...