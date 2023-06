Brozovic | l’Inter ha bloccato l’operazione | cosa succederà adesso?

(Di venerdì 30 giugno 2023) Può saltare clamorosamentetra Inter e Al-Nassr per. Sembrava tutto fatto, ma i nerazzurri hanno blocca tutto DETTAGLI ? Incredibile ribaltone per(vedi articolo). Ieri il croato aveva raggiunto un accordo con l’Al-Nassr per un triennale da 30 milioni di euro a stagione più premio alla firma. Praticamente un ingaggio complessivo da 100 milioni di euro. Tutto fatto anche tra i due club. Alincasso da 23 milioni. Ma pochi minuti fa, l’incredibile dietrofront arabo. L’Al-Nassr ha cambiato le carte in tavola, abbassando notevolmente il conguaglio da dare ai nerazzurri fino a 15 milioni di euro bonus inclusi. Impasse impronosticabile. Evidentemente l’Al-Nassr alzando l’offerta al giocatore ha deciso di abbassare quella per. Attesi ulteriori sviluppi. Da capire ...

