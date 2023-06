Brozovic-Al-Nassr | trattativa in stallo Manchester United pronto all’offerta per Onana! | TG Inter-News

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma.it. Nell’edizione odierna si parla di saluti dell’a Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Roberto Gagliardini. Lafra Marceloe l’Al-che sembrava in fase di chiusura si complica radicalmente. Ciò si ripercuote sull’affare Davide Frattesi, per il quale la dirigenza nerazzurra dialogherà questa sera con quella del Sassuolo. Intato sembra vicina l’offerta delper Onana. TG IN NERAZZURRO – L’saluta con un messaggio sui canali ufficiali Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Roberto Gagliardini che ...