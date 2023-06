Brozovic-Al-Nassr | la richiesta del centrocampista all’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 30 giugno 2023) Marcelodell’Inter, avrebbe fatto unaalla società nerazzurra per la cessione all’Al-. TRATTATIVA BLOCCATA – La trattativa tra Inter e Al-per il trasferimento di Marceloalla società saudita sarebbe bloccata a causa del cambiamento delle condizioni dell’accordo iniziale tra i due club. BUONUSCITA – Ebbene, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, oltre a questo c’è anche ladi una buonuscita da parte delcroato alla società nerazzurra per la cessione. Fonte: GianlucaDiMarzio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...