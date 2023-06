Briatore | polemica per le dichiarazioni a “Cartabianca” Berlinguer prepara l’addio

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 giugno 2023) Infuria lasu Flavio. Il motivo? Lerese su Rai3, a, sui lavori manuali e sulla scelta di molti giovani di proseguire con gli studi universitari. Non una novità, per lui, che ha più volte detto la sua su quest’argomento. Stavolta, però, l’ospitata in tv ha amplificato la portata delle sue parole che hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Intanto, Biancastarebbe pensando di lasciare la Rai e seguire le orme di Fabio Fazio, che ha detto addio al servizio pubblico dopo 39 anni di trasmissioni., le parole che proprio non sono piaciute Ospite adel 27 giugno, Flaviosi è lasciato andare a qualche rivelazione di troppo che non è stata accolta in maniera positiva dal ...