Briatore | “Mio figlio? Niente università o va via di casa”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Scoppia la polemica sulle recenti dichiarazioni di Flavio. Durante l’ultima puntata di Cartabianca, l’imprenditore 73enne ha lamentato la presunta scomparsa dei lavori manuali, minacciatimeno che dalla scuola. “Io sono stato da un falegname l’altra settimana”, ha dettoalla trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer. “Tutti i falegnami nello studio avevano più di 50 anni perché non avendo delle aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli fanno fare altre cose tipo mandarli a scuola o all’. Noi ci ritroveremo tra 20 anni che non ci saranno più falegnami, non ci saranno più muratori, non ci sarà più gente che fa i controsoffitti”. “Ma perché ildi un muratore deve essere costretto a fare il lavoro del padre?”, ha risposto la conduttrice. “È un ...

Briatore: “I falegnami mandano i figli a scuola, così questi mestieri spariranno. Mio figlio Niente università o va via di casa” Tecnica della Scuola

