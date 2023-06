Brasile | pugno di ferro della Corte Suprema contro l’ex presidente Bolsonaro | non potrà più correre per altre elezioni per 8 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laelettorale delha emesso la sua sentenza sulJair: noncandidarsi ad alcuna carica politica per i prossimi 8è stato riconosciuto colpevole, come riporta la Bbc, di abuso di potere nella corsa allepresidenziali dello scorso ottobre, poi vinte dallo sfidante di sinistra Lula: aveva denunciato, senza fondamento, come il voto elettronico sarebbe stato vulnerabile a possibili frodi e attacchi hacker. I legali delpotrebbero presentare ricorsola sentenza. su Open Leggi anche:, il primo evento pubblico didopo ...

La Corte suprema elettorale delha emesso la sua sentenza sull'ex presidente Jair Bolsonaro : non potrà candidarsi ad alcuna carica politica per i prossimi 8 anni. Bolsonaro è stato riconosciuto colpevole, come riporta la ...Da Garissa in Kenya al Perù, dalal Messico, dal Vietnam alla Bolivia alla Colombia in ...testa e se ne va!" Gregorio dice questo con profondo dolore con commozione ed io sento come un...... Gabriele De Luca, associazione The Thing , Alessandro Sabadini, Borderline Club , Antonio, ...nazionale della Musica 23 giugno Ex Wide Bandabardò 28 giugno Filarmonica Pisana "Per undi ...

Brasile, pugno di ferro della Corte Suprema contro l'ex presidente ... Open

Von der Leyen è andata in America latina a tentare di potenziare il complesso delle relazioni con il vecchio continente.