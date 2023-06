Brasile | ex presidente Bolsonaro dichiarato ineleggibile per 8 anni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Per abuso di potere in relazione ad alcune dichiarazioni fatte sulla regolarità del sistema di voto prima delle elezioni dello scorso anno L’exbrasiliano, Jair, è statofino al 2030 per abuso di potere in relazione ad alcune dichiarazioni fatte sulla regolarità del sistema di voto delprima delle elezioni dello scorso anno. I sette giudici del Tribunale superiore elettorale a Brasilia hanno votato a maggioranza per bandire dagli incarichi politici l’exper otto. Ciò significa chenon potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali, ma eventualmente a quelle del 2030, quando avrà 75. I giudici hanno sostenuto che l’ex ...

...voto delprima delle elezioni dello scorso anno. I sette giudici del Tribunale superiore elettorale a Brasilia hanno votato a maggioranza per bandire dagli incarichi politici l'ex...... ha reagito in una conferenza stampa, proprio mentre ildel Tribunale, Alexandre de ... ha continuato in un intervento fiume, avvertendo che il"è sulla strada verso una dittatura". ...Semaforo rosso per Jair Bolsonaro . La massima corte elettorale brasiliana ha votato per escludere l'exdeldalle cariche pubbliche fino al 2030 a causa del comportamento da lui tenuto durante la precedente campagna presidenziale. Questo significa che Bolsonaro non potrà candidarsi ...

Cinque giudici su sette hanno riconosciuto l'ex presidente del Brasile colpevole di abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali ...La massima corte elettorale brasiliana ha votato per impedire a Jair Bolsonaro di candidarsi per otto anni, un periodo che copre le prossime elezioni presidenziali ...