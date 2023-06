(Di venerdì 30 giugno 2023) Secondo quanto riportato dall'edizione online di Estadao, i sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair, in attesa del verdetto del Tribunale Superiore Elettorale che potrebbe renderlo ...

Secondo quanto riportato dall'edizione online di Estadao, i sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in attesa del verdetto del Tribunale Superiore Elettorale che potrebbe renderlo ...Secondo quanto riportato dall'edizione online di Estadao, i sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in attesa del verdetto del Tribunale Superiore Elettorale che potrebbe renderlo ...

Brasile: colletta per aiutare Bolsonaro a pagare multe e sanzioni per le sue bugie Globalist.it

sostenitori di Bolsonaro, in attesa del verdetto del Tribunale Superiore Elettorale che potrebbe renderlo ineleggibile per otto anni, hanno raccolto fondi sufficienti per coprire le multe e le sanzion ...