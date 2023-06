Brasile | Bolsonaro ineleggibile fino al 2030 La condanna del tribunale superiore elettorale per abuso di potere politico

(Di venerdì 30 giugno 2023)al. Jair, ex presidente del, non potrà essere eletto per otto anni. Ilha infattito il leader sovranista perdie per uso distorsivo dei media a fini elettorali. In seguito allaè scattata

Venerdì la maggioranza dei giudici della Corte suprema elettorale del, il massimo tribunale che si occupa di questioni elettorali, ha ...Il futuro politico di Jairè segnato. Non potrà più ricoprire incarichi pubblici per i prossimi otto anni. Tramontano le sue aspirazioni a ricandidarsi alle elezioni del 2026, restano in bilico le possibilità di ...... è riuscita a riprendere il controllo dei palazzi È esplosa la tensione nelspaccato fra i sostenitori del presidente Luiz Inacio Lula da Silva e quelli dell'ex presidente Jair. Una ...

Brasile: riprende oggi il processo dell'ex presidente Bolsonaro Agenzia ANSA

Jair Bolsonaro, l'ex presidente del Brasile, non potrà essere eletto per otto anni. Il Tribunale superiore elettorale ha infatti condannato il leader sovranista per abuso di potere politico e per uso ...Ineleggibile per i prossimi otto anni. Con la condanna del Tribunale superiore elettorale, cala il sipario sull'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, tagliato fuori dalle presidenziali del 2026 me ...