Brador | 20 Anni di passione e dedizione nell’artigianato calzaturiero italiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Milano, 30 giugno 2023 –, marchio di punta nel settore delle calzature artigianali, festeggia il suo ventesimoversario nel 2023. L’azienda, fondata nel 2003 come espressione di Eurotop &Srl, è un baluardo della tradizione manifatturiera romagnola, con una storia che attraversa oltre quarantae diverse generazioni. Riconosciuta a livello internazionale per la suasi distingue per la produzione di calzature realizzate con i più alti standard di qualità. Con oltre 400 negozi multimarca al dettaglio in tutto il mondo, l’azienda svolge un ruolo cruciale nella promozione dell’artigianatodi alta qualità, producendo per alcuni dei più grandi brand di moda ...