...5 Gianluigi Malanga (GS FIAMME AZZURRE) 71Cavallaro (GS FIAMME AZZURRE) 80Cavallaro (GS FIAMME ORO) 92 Aziz Abbes Mouhiidine (GS FIAMME ORO) 92+ Diego Lenzi (PUG. ALTO RENO ...Lamaschile ritorna ai Giochi. L'impresa porta la firma diCavallaro, il primo boxeur del nostro Paese ad assicurarsi la partecipazione alla prossima Olimpiade. L'azzurro, che è in gara ai ...Nel pugilato arriva il pass olimpico anche perCavallaro e Giada Sorrentino: gli azzurri superano rispettivamente Gradus Kraus e Nina Radovanovic e conquistano la semifinale. Va in ...

Boxe, Salvatore Cavallaro sconfitto senza rimpianti in semifinale: è bronzo ai Giochi Europei OA Sport

Notte di stelle, notte di pugni, notte di emozioni. Piazza Dante si accende e si illumina per il ritorno della grande boxe internazionale targata Rosanna Conti Cavini, promoter che vanta oltre quarant ...La maratona preolimpica in corso di svolgimento a Cracovia in Polonia, per il pugilato è approdata alle semifinali. Per le cinque (50, 54, 57, 60, 66) delle sei categorie femminili, 20 atlete sono ...