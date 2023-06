Boxe | Giochi Europei 2023 oggi | orari 30 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Semifinali ai(European Games): eccole! A Cracovia, quest’, si riparte con la, che offre la corsa verso le finali. E, in alcuni casi, anche verso i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ma andiamo a vedere le cose più nel dettaglio. Tre sono i posti che l’Italia si è già assicurata per la capitale francese il prossimo anno. A due dei cacciatori di finale, vale a dire Federico Serra e Aziz Abbes Mouhiidine, è richiesto un ultimo grande sforzo, quello che vale la finale, perché i pass nei 51 kg e nei 92 kg sono solo due, e non quattro. Per molti l’obiettivo è possibile o probabile; il compito più difficile è fuor di dubbio quello di Giordana Sorrentino, la cui rivale è una sorta di bestia nera nonché di regina della categoria., Aziz Abbes Mouhiidine ...