Boxe | Giochi Europei 2023 | Giordana Sorrentino sconfitta in semifinale da Cakiroglu | è bronzo per l’azzurra

(Di venerdì 30 giugno 2023)chiude il proprio cammino ai(European Games)di Cracovia-Malopolska con la medaglia diè stata infattiinnei 50 kg dalla turca Buse Naz, che ha in carniere un titolo mondiale, duee uno dei, oltre all’argento olimpico di Tokyo. Unanime il verdetto dei giudici (quintuplo 30-27). Le due pugili, per il primo minuto e mezzo, fanno capire che si conoscono abbastanza da rimanere quasi ognuna sulle sue., dal canto suo, fa capire di non essere qui per scherzare, e si produce in una bella combinazione che porta alle corde la turca. ...

Il campano ce l'ha fatta, si è qualificato per le Olimpiadi conquistando la finale dei... ma sarà lui a far tornare all'italico stivale la passione per la. Ne sia sicuri perché noi che lo ...' Papà, andiamo a Parigi '. Questa la speciale dedica di Aziz Abbes Mouhiidine , in lacrime dopo la vittoria nella semifinale dellaaiEuropei di Cracovia 2023 . Grazie al successo ai danni del beniamino di casa Bereznicki, l'azzurro si è infatti qualificato per la finale ma soprattutto ha conquistato la carta olimpica ...Prima medaglia per il pugilato italiano aiEuropei di Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semifinale. Contro Samet Gumus, però, non c'è stato nulla da fare. L'atleta ...

Boxe, Federico Serra vittima dell'ennesimo furto ai Giochi Europei. L'ira dei tecnici: "Solo così potete vincere!" OA Sport

Dopo Irma Testa in campo femminile, anche il numero uno della spedizione maschile ai Giochi di Cracovia ottiene il pass per la Francia ...Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semi ...