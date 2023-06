Boxe | Federico Serra vittima dell’ennesimo furto ai Giochi Europei L’ira dei tecnici | “Solo così potete vincere!”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ladilettantistica è sempre più marcia. Tante promesse a parole e annunci di cambiamenti che poi non si sono mai materializzati, con giurie sempre più incompetenti (per non usare altri aggettivi dai toni più pesanti) e che sanciscono verdetti ben lontani da quello che effettivamente si vede sul ring. Ormai è una musica che si ripete in ogni torneo internazionale e che mina la credibilità del pugilato, la cui presenza è stata comunque confermata per le prossime due Olimpiadi ma non sotto l’egida dell’IBA. IBA o non IBA, sembra di leggere Il Gattopardo e aisi è palesato l’ennesimoai danni dell’Italia. In occasione della semifinale della categoria fino a 51 kg, il nostroè stato inopinatamente dichiarato sconfitto dal turco Samet Gumus per split ...

Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Prima medaglia per il pugilato italiano ai Giochi Europei di Cracovia. Nella categoria 51 kg maschile Federico Emilio Serra ha disputato un ottimo torneo sino in semi