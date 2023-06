(Di venerdì 30 giugno 2023) Con l’arrivo delarriva anche l’deldi, Roberto Gualtieri, che dispone il divieto di circolazione dellee di ogni altro veicolo a trazione animale in presenza di ondate di calore. Lo comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali, che invita la cittadinanza a denunciare alla polizia municipale e alle guardie zoofile le violazioni delle previsioni a tutela dei cavalli contenute sia nel Regolamento sulla tutela degli animali sia nell’del 28 giugno, che resterà in vigore fino al 15 settembre. Cosa prevede l’deldiIl provvedimento, oltre a richiamare il divieto fissato dal Regolamento che impone il divieto di lavoro dalle ore 13 alle 17 fino al 15 ...

Botticelle a Roma, ordinanza anti-caldo del Sindaco. L’Oipa: “Denunciate i ‘fuorilegge'” Il Corriere della Città

Con l’arrivo del caldo arriva anche l’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che dispone il divieto di circolazione delle botticelle e di ogni altro veicolo a trazione animale in presenza d ...L’ordinanza del sindaco Gualtieri è già operativa. Escluso il transito dei cavalli in qualunque momento della giornata se la temperatura supera i 35 gradi ...