Botox alla faccia del business

(Di venerdì 30 giugno 2023) I ritocchini «spiana-rughe» sul volto sono sempre il trattamento più richiesto per apparire giovani. Mentre prima a eseguirli erano solo i medici estetici, oggi possono farli anche i dentisti. Con polemiche accese tra le due categorie di professionisti. E incertezze per chi si vuol e sottoporre a questi interventi. Un una realtà che premia soprattutto efficenza e immagine, la priorità è restare giovani. O meglio, apparire giovani. Più a lungo possibile e a qualsiasi costo. Il che spesso non ha niente a che fare con la salute. La cristallizzazione dell’età comincia sempre prima, anche quando l’anzianità appartiene a un lontano futuro. La paura della ruga, l’ossessione di un viso con le rotondità quasi infantili sono diventati nuovi codici esistenziali. E l’interesse per la medicina estetica è ai massimi storici. Secondo una ricerca di P&S Intelligence, nel 2023 raggiungerà un ...