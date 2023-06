Borsette microscopiche vendute all’asta per una cifra folle con tanto di microscopio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sui social network esplode la mania dellea dire il vero più per criticarle che sognarle. Un esemplare minuscolo è stata venduto allaassurda di 58mila euro condiin dotazione, questo perché la grandezza rende impossibile infilarci anche un solo granello di sale. Le misure dell’oggetto infatti, sono 657x222x700 micron, per farvi capire 1 micron corrisponde a 0,001 millimetri. La borsa è prodotta da una casa d’essai che ha sede a Brooklyn. Disegnata su un famoso design di Louis Vuitton, la borsa, appena visibile dall’occhio umano, ha una colorazione verde fluo. La creazione è stata denominata “Microscopic handbag”, tradotto letteralmente come “Borsa microscopica”. Il gruppo che l’ha inventata, il MSCHF, ci ha tenuto a sottolineare che questo tipo di borsa ...

Le follie di Louis Vuitton: dalla borsa da un milione di dollari a quella ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Pharrell Williams nella bufera per la Speedy in pelle di coccodrillo giallo con accessori di brillanti dal prezzo impossibile. Mentre va all’asta, per 60mila dollari, la “bag” LV piccola come un grane ...Una borsetta microscopica "più piccola di un granello di sale" è stata venduta all'asta per 63.750 dollari (poco più di 58mila euro). La borsa misura 657 x ...