Borsa | l' inflazione frena e spinge l' Europa | Milano chiude ai massimi dal 2008

"L'impatto degli aumenti ingiustificati dei prezzi sull'aggregata sembra essere stato relativamente modesto e sostanzialmente in linea con quanto osservato nei precedenti passaggi all'euro,...... scaricando in parte l'onere dell'e dei tassi di interesse sui consumatori. Questa abilità di adattarsi ha ricevuto riconoscimento dalla, che ha risposto con un'impennata di acquisti,...Nessuno dei 40 titoli del paniere principale diItaliana è in calo. Negli Stati Uniti dopo i dati sull'Pce il "FedWatch Tool" di Cme, che calcola le probabilità dell'andamento dei ...

La borsa ha salvato i piccoli investitori dal crollo della lira turca e dal boom dell’inflazione InvestireOggi.it

(Reuters) - I principali indici di Wall Street sono in rialzo, avviando la borsa statunitense verso un secondo trimestre positivo, mentre Apple tocca i massimi storici e i segnali di allentamento dell ...Brillano Iveco ed Erg. L'euro torna sopra 1,09 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - La frenata dell'inflazione nella zona euro e negli Stati Uniti ha dato sostegno ai listini cont ...