Borsa | l' Europa in avvio è positiva | Parigi +0 | 37%

Tornando all', i future sull'Eurostoxx 50 salgono dello 0,18%, quelli sul Dax tedesco dello 0,24% e quelli sul Ftse londinese lo 0,28%. A Piazza Affari, che si prepara a chiudere il semestre da ...Avvio positivo per le Borse europee. Parigi sale dello 0,37% con il Cac 40 a 7.339 punti. Francoforte segna un +0,27% con il Dax a 15.989 punti e Londra un +0,26% con il Ftse 100 a 7.491 punti. .Tornando all', sono in rialzo il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l' IBEX 35 di ... Tokyo cede 0,14% dopo dati manifattura Chiusura in ribasso per le piazze asiatiche: adi Tokyo ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 giu - Il gruppo energetico francese Engie alza la previsione per il 2023 sulla forza dell'attivita' globale di gestione e delle vendite globali dell'energia.Avvio positivo per le Borse europee. Parigi sale dello 0,37% con il Cac 40 a 7.339 punti. Francoforte segna un +0,27% con il Dax a 15.989 punti e Londra un +0,26% con il Ftse 100 a 7.491 punti. (ANSA) ...