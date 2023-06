Borsa | Europa in rialzo guarda a dati inflazione Milano maglia rosa Ue nel semestre

Bene laMilanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,68% a 28.119 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE ...Borse europee in rialzo in una seduta che guarda al dato sull'inflazione nell'eurozona mentre in Francia l'indice dei prezzi al consumo, in prima lettura, a giugno è sceso al +4,5%. Da segnalare, tra ...... Spagna, Grecia) e paesi interessati ai flussi secondari (dalla Germania all'Olanda agli paesi del Nord), cioe' dei migranti che provengono dai paesi di primo afflusso in modo non legale. ...

Borsa: l'Europa chiude cauta, Parigi +0,36% - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'avvio della giornata finanziaria, i titoli in evidenza, le quotazioni di petrolio ed euro, lo spread La Borsa di Milano parte in rialzo. L’indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,57% 27.557… Leggi ...La borsa di studio “Giorgio Fazari” è stata un successo nelle scorse edizioni. I partecipanti avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per presentare le proprie candidature ...