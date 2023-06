Borsa | Europa chiude in rialzo dopo inflazione e disoccupazione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Le Borse europee chiudono in, in linea con l'andamento di Wall Street euna serie di dati macro ed in particolare l'nell'eurozona scesa a giugno al 5,5% e la...

Le Borse europee chiudono in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street e dopo una serie di dati macro ed in particolare l'inflazione nell'eurozona scesa a giugno al 5,5% e la disoccupazione ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...Aumenti anche sui futures del mais a Chicago, unache è un preciso punto di riferimento a ... Forse nonostante tutto Putin riesce a vendere lo stesso inle sue produzioni agricole, magari ...

Borsa: l'Europa in avvio è positiva, Parigi +0,37% Tiscali Notizie

Le Borse europee chiudono in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street e dopo una serie di dati macro ed in particolare l'inflazione nell'eurozona scesa a giugno al 5,5% e la disoccupazione stab ...Brillano Iveco ed Erg. L'euro torna sopra 1,09 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 giu - La frenata dell'inflazione nella zona euro e negli Stati Uniti ha dato sostegno ai listini cont ...