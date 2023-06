Borsein calo, Tokyo cede 0,14% dopo dati manifattura Chiusura in ribasso per le piazze asiatiche: adi Tokyo termina l'ultima seduta della settimana in lieve calo, con l'indice di ...Borse die Pacifico in ribasso con la Cina zavorrata dal terzo calo consecutivo dell'attività manifatturiera. Tokyo cede lo 0,14%. Debole anche Hong Kong ( - 0,18%) a scambi in corso mentre tengono ...Seduta tentennante per le Borse asiatiche , che scontano la delusione per i dati cinesi e le aspettative di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed , anche se la prospettiva di stimoli da parte ...

Borsa: Asia in ribasso con il manifatturiero cinese - Economia Agenzia ANSA

Borse di Asia e Pacifico in ribasso con la Cina zavorrata dal terzo calo consecutivo dell'attività manifatturiera. Tokyo cede lo 0,14%. Debole anche Hong Kong (-0,18%) a scambi in corso mentre tengono ...